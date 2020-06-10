В Москве над Шоссейной улицей и участком Юго-Восточной хорды построят эстакаду

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Москомархитектура согласовала проект строительства эстакады над Шоссейной улицей на юго-востоке столицы, говорится в сообщении ведомства в среду.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, длина сооружения превысит 250 м.

"Эстакада пройдет над Шоссейной улицей и проектируемым ходом Юго-Восточной хорды. Заканчиваться эстакада будет путепроводом по основному ходу магистрали "Печатники-Братеево". Восток и юго-восток Москвы традиционно страдают от отсутствия поперечных дорожных связей", - отметил Кузнецов.

Строительство хорды позволит улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, где проживает около 2,5 млн жителей города.

Проектировщиком выступает АО "Моспроект-3".

Хорда от ТТК до МКАД обеспечит транспортные связи между районами Центрального, Юго-Восточного и Южного округов, а также уменьшит транспортную нагрузку на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу, Каширское шоссе и другие столичные улицы.