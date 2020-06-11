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Пенсионер в Москве получил 2 года условно за участие в экстремистской организации

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к двум годам условно и трем годам испытательного срока пенсионера Вячеслава Горбатого, обвиняемого в участии в экстремистской организации, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Как заявила судья Елена Булгакова, пенсионер признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Суд и следствие установили, что Горбатый состоял в организации, которая по сути продолжала деятельность запрещенной в РФ "Армии воли народа".

Изначально Горбатому также было предъявлено обвинение в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК), однако позже оно было снято из-за истечения сроков давности.

Первая попытка рассмотрения уголовного дела в суде была в октябре 2018 года. Однако суд выявил в деле противоречия и вернул материалы прокурору для устранения. Повторно в Тверской суд дело пришло в июле 2019 года.

Тверской суд Москва Елена Булгакова Вячеслав Горбатый

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