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Менеджер филиала ФСК ЕЭС арестован в Ленобласти по делу о взяточничестве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Директор по развитию филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запада" ("МЭС Северо-Запада"), подозреваемый в покушении на взятку в особо крупном размере, заключен под стражу в Ленинградской области.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, в деле есть и второй фигурант - начальник отдела по договорам компании. Подозреваемые были задержаны 9 июня.

В свою очередь объединенная пресс-служба судов Петербурга уточнила, что под стражу заключен директор по развитию филиала "МЭС Северо-Запада" Юрий Деревенчук.

Под домашний арест отправлен начальник отдела по договорам "МЭС Северо-Запада" в Ленинградской области Леонид Серебряков.

По версии следствия, директор по развитию за согласование сделки опосредованного присоединения ООО "НОВАТЭК - Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка", принадлежащей АО "Усть-Луга Ойл", вступил в преступный сговор с начальником отдела по договорам "МЭС Северо-Запад".

Через посредника они потребовали от исполнительного директора АО "Усть-Луга Ойл" взятку в сумме 100 млн рублей, угрожая, что иначе не согласуют сделку, а в дальнейшем грозились мешать деятельности компании.

АО "Усть-Луга Ойл" владеет производственным комплексом и мощностями по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга. Терминал по перевалке светлых нефтепродуктов "Усть-Луга Ойл" был запущен в мае 2013 года, обработка темных нефтепродуктов осуществляется на терминале с 2011 года.

Как и в ФСК, которую контролируют государственные "Россети", в "Усть-Луга Ойл" есть косвенная доля РФ, правда, только блокирующая. Крупнейший акционер компании - ООО "Толинг" Андрея Бокарева с 48,99%, еще 26% у трейдера Gunvor, а блокпакет - у "Транснефти".

"НОВАТЭК - Усть-Луга" - 100%-я "дочка" "НОВАТЭКа", оператор комплекса по переработке и перевалке конденсата в Усть-Луге.

Ленинградская область ФСК ЕЭС

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