Менеджер филиала ФСК ЕЭС арестован в Ленобласти по делу о взяточничестве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Директор по развитию филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запада" ("МЭС Северо-Запада"), подозреваемый в покушении на взятку в особо крупном размере, заключен под стражу в Ленинградской области.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, в деле есть и второй фигурант - начальник отдела по договорам компании. Подозреваемые были задержаны 9 июня.

В свою очередь объединенная пресс-служба судов Петербурга уточнила, что под стражу заключен директор по развитию филиала "МЭС Северо-Запада" Юрий Деревенчук.

Под домашний арест отправлен начальник отдела по договорам "МЭС Северо-Запада" в Ленинградской области Леонид Серебряков.

По версии следствия, директор по развитию за согласование сделки опосредованного присоединения ООО "НОВАТЭК - Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка", принадлежащей АО "Усть-Луга Ойл", вступил в преступный сговор с начальником отдела по договорам "МЭС Северо-Запад".

Через посредника они потребовали от исполнительного директора АО "Усть-Луга Ойл" взятку в сумме 100 млн рублей, угрожая, что иначе не согласуют сделку, а в дальнейшем грозились мешать деятельности компании.