Собянин разрешил кафе и ресторанам открыть летние веранды

Фото: Александр Зеликов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что за неделю после отмены режима самоизоляции заболеваемость COVID-19 снизилась по всем параметрам, несмотря на риски ухудшения. Он отметил, что это дает возможность перейти к следующему этапу отмены ограничений и разрешить общепиту открыть летние веранды.

Это будет возможно с 16 июня.

"Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, - написал мэр в блоге. - Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%".

Собянин назвал "самым сложным" решение отменить режим самоизоляции и электронные пропуска, которое он принял неделю назад. По его словам, в том ситуации риск оказался оправданным и удалось избежать даже "некритичного роста заболеваемости".

В блоге он также отметил, что "держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса – просто нецелесообразно". Еще мэр упомянул необходимость "находить оптимальный баланс между санитарными мерами и необходимостью переходить к обычной жизни".

"Казалось бы, можно вообще успокоиться и считать, что эпидемия закончилась. К сожалению, это не так. Коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей. Так что совсем расслабляться ни в коем случае нельзя", - предупредил он.

Мэр призвал москвичей соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты, максимально избегать толчеи и необязательных контактов и планировать прогулки "так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску". Предприятиям он напомнил о необходимости строго соблюдать требования санитарных врачей.