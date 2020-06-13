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Семья погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Семья погибшего в автоаварии, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов, видела извинения актера и посчитала их запоздалыми, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский.

"Я связался с братом Сергея - Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми",- сказал Добровинский.

По его словам, "представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда".

"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", - заявил адвокат.

Накануне вечером актер в видеообращении попросил прощения у семьи Захарова и пообещал помощь. "Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут", - сказал Ефремов.

Он отметил, что предлагаемая помощь семье - "не попытка откупиться, а попытка искупить".

Смертельное ДТП на Смоленской площади

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 – 13 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Москва Михаил Ефремов

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