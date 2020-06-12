Москвичам не стали ограничивать период обращения за продлением билетов в счет карантина

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры, которые не пользовались общественным транспортом в Москве из-за режима самоизоляции, с 12 июня могут продлить свои проездные билеты, напоминает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Продлить билеты смогут не только те, кто в целом соблюдал самоизоляцию с 30 марта по 8 июня, но и те, кто редко пользовался транспортом до 12 мая - до дня возобновления работы множества предприятий и строек. Продлить можно только те билеты, по которым с 30 марта по 9 июня было совершено не более 22 поездок, либо с 30 марта по 11 мая - не более 8 поездок

Можно продлить проездные со сроком действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов "ТАТ" и социальных карт. Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты также смогут перезаписать все не потраченные во время самоизоляции билеты на социальные карты.

В дептрансе разъяснили, что при компенсации неиспользованных билетов будут учитывать поэтапность снятия ограничений. Например, если срок действия билета не истек до 9 июня, то к нему добавят количество дней, совпавших с периодом самоизоляции. Если же проездной уже не действует, то его продлят на срок, совпавший с периодом изоляции. Например, проездной со сроком действия до 22 апреля продлят на 24 дня.

Период, в который можно будет обратиться в кассы метро и киоски "Мосгортранса" для продления действия билетов, не ограничен. Продление произойдет с даты обращения пассажира, поэтому пользоваться услугой нужно непосредственно перед запланированной поездкой.