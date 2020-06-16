За сутки в Москве выздоровело от COVID-19 в два раза больше людей, чем заболело

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В столице подтверждено 1416 новых случаев коронавируса, их общее число настоящему моменту достигло 208 680, сообщает городской оперативный штаб по контролю за коронавирусом.

На сегодняшний день более 60% заболевших - а это свыше 126 тыс. человек - уже выздоровели. В том числе 2874 за последние сутки.

Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 39,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,5% - от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 6% - старше 80 лет. Также 8,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

По поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тыс. москвичей сдали анализы на антитела. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.