Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки умерли 55 человек, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

В последний раз суточное число умерших от коронавируса превышало 50 человек в середине июня.

Общее количество жертв коронавируса в столице увеличилось с 5 442 до 5 497.

Сутками ранее столичный оперштаб сообщал о смерти 41 человека от COVID-19.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 314 778 случаев заражения коронавирусом, 256 362 человек выздоровели. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Москве составил 3229.