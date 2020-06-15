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В мэрии Москвы призвали музеи отложить открытие в случае неготовности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рекомендовал музеям оценить готовность возобновить прием посетителей с 16 июня с учетом требований Роспотребнадзора и не спешить с открытием, если он и не готовы. Он сказал это на совещании с руководителями музеев.

Пандемия коронавируса

"Но еще раз подчеркиваю - не должно быть никакой штурмовщины, нужно все проверить, уточнить работу с персоналом, проверить, готовы ли к открытию. Если нет - давайте отложим", - предложил чиновник.

Ранее мэр Сергей Собянин подтвердил, что с 16 июня город перейдет ко второму этапу снятия карантинных ограничений, поскольку отмена режима самоизоляции не ухудшила ситуацию с коронавирусом. В частности, он напомнил, что со вторника смогут открыться музеи, выставки и зоопарки.

Музеи будут продавать электронные билеты. Также им рекомендовано наносить разметку, чтобы не допускать массового скопления посетителей и помочь им соблюдать социальную дистанцию.

Говоря о музейных парках, которые также смогут открыться с 16 июня, Кибовский попросил представителей музеев убрать все артобъекты, которые установлены для того, чтобы посетители могли с ними взаимодействовать.

"Базовый момент - нет никакой эйфории. Ситуация выправляется. Даже в таком формате мы начинаем возобновлять свою работу, но нельзя допустить распространение вируса ни среди работников, ни, тем более, среди посетителей, чтобы наши первые шаги стали определяющими для того, как мы будем вести свою деятельность в дальнейшем", - потребовал чиновник.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 15 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин Александр Кибовский

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