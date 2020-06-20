Психиатры признали Ефремова вменяемым

Михаил Ефремов отправляется на допрос из своей квартиры 17 июня Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, признан вменяемым, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах в субботу.

По его словам, экспертиза подтвердила его дееспособность. При этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков.

Необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет, добавил источник.

Как сообщалось, вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице.

Артисту было предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после аварии, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.

Актер находится под домашним арестом.