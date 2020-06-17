Михаила Ефремова привезли на допрос

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Актера Михаила Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы на очередной допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Артист обвиняется в том, что вечером 8 июня он пьяным сел за руль и устроил ДТП в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Прокуратура Москвы сообщала, что в крови подозреваемого нашли следы наркотиков.

На допросе он признал вину в аварии. Суд поместил его под домашний арест.

После этого актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и пообещал им оказать всю посильную помощь, если они ее примут. Семья Захарова извинений не приняла.