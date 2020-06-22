Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток финансирования

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Каменный храм в московском районе Дегунино, получивший в народе название "Ноев ковчег", может быть сдан позже намеченного срока из-за нехватки денег, сообщил куратор "Программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Если приходу удастся собрать необходимые средства, храм сдадут в конце 2020 года. Храм находится в высокой степени готовности. Полностью завершены работы в нижнем храме, идут активные работы по внутренней отделке верхнего храма", - сказал Ресин по время объезда строящихся церквей на севере Москвы.

В свою очередь управляющий Северным викариатством епископ Сергиево-Посадский Парамон сообщил, что до конца сентября решено расчистить и благоустроить территорию храмового комплекса в Дегунино, а до конца лета будет согласован проект иконостаса. Община рассчитывает, что уже к концу сентября иконостас займет свое место в храме, отметил епископ.

Местный приход в честь Серафима Саровского был создана в 2004 году. Тогда в районе, где проживают более 95 тыс. человек, не было ни одного православного храма. В 2015 году молодежь района вместе с настоятелем за полтора месяца своими силами построила деревянную церковь на 200 прихожан. Деревянный храм получился похожим на корабль, и местные жители окрестили его "Ноевым ковчегом". Название прижилось, и сегодня так называют и возводимый в Дегунино большой каменный храм на 800 прихожан.