Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 8 954 125+162 321

Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток финансирования

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Каменный храм в московском районе Дегунино, получивший в народе название "Ноев ковчег", может быть сдан позже намеченного срока из-за нехватки денег, сообщил куратор "Программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Если приходу удастся собрать необходимые средства, храм сдадут в конце 2020 года. Храм находится в высокой степени готовности. Полностью завершены работы в нижнем храме, идут активные работы по внутренней отделке верхнего храма", - сказал Ресин по время объезда строящихся церквей на севере Москвы.

В свою очередь управляющий Северным викариатством епископ Сергиево-Посадский Парамон сообщил, что до конца сентября решено расчистить и благоустроить территорию храмового комплекса в Дегунино, а до конца лета будет согласован проект иконостаса. Община рассчитывает, что уже к концу сентября иконостас займет свое место в храме, отметил епископ.

Местный приход в честь Серафима Саровского был создана в 2004 году. Тогда в районе, где проживают более 95 тыс. человек, не было ни одного православного храма. В 2015 году молодежь района вместе с настоятелем за полтора месяца своими силами построила деревянную церковь на 200 прихожан. Деревянный храм получился похожим на корабль, и местные жители окрестили его "Ноевым ковчегом". Название прижилось, и сегодня так называют и возводимый в Дегунино большой каменный храм на 800 прихожан.

Москва РПЦ

Новости

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

На Верзилова оформляют протокол о мелком хулиганстве

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Петр Верзилов перестал выходить на связь после сообщения о взломе его двери

Пандемия коронавируса

В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Более 200% от нормы осадков выпало в Москве за июнь

Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве в субботу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');