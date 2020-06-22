Собянин анонсировал возобновление программы реконструкции поликлиник с 1 июля
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, это позволит с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что по программе "Моя поликлиника" сейчас полностью реконструируются 12 поликлиник в Москве. Их должно было быть больше, но сроки пришлось сдвинуть из-за пандемии.
"Сейчас пандемия пошла на спад, ситуация позволяет вернуться к активной фазе программы "Моя поликлиника". И еще 25 поликлиник, на них начнется реконструкция с 1 июля", - заявил мэр.
По его словам, условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал коронавирус, принесло много проблем, но и выявило новые возможности.
"Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций", - подчеркнул Собянин.
По планам московских властей, до 2024 года будет проведен ремонт 135 зданий поликлиник Москвы.
В настоящее время комплекс городского хозяйства столицы ведет работы по капремонту 12 поликлиник общей площадью 32 тыс. кв. метров.
С 1 июля начнется капитальный ремонт еще 25 зданий поликлиник общей площадью почти 91 тыс. кв. метров. Эти работы планируется завершить до конца 2020 года.