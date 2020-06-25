Бюллетени в урне на участке, где проголосовал Лобков, признаны недействительными

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Избирательные бюллетени в урне, в которую опустил свой бюллетень журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков, признаны недействительными. Об этом сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут "Интерфаксу" в четверг.

"После выявления факта двойного голосования все бюллетени в урне признаны недействительными. Этот ящик для дальнейшего голосования не используется, но используется резервный. Поэтому голосование на самом участке проходит в штатном режиме", - рассказал Реут.

По его словам, после каждого дня голосования бюллетени изымаются из избирательных урн, опечатываются и кладутся в сейф. Поэтому по утрам урны всегда будут пустыми. Реут сообщил, что аналогичные действия по аннулированию бюллетеней будут происходить при выявлении других фактов двойного голосования. Голос Лобкова, который он отдал на электронном голосовании, будет учтен.

"Но такие случаи единичны. Человек, когда голосует повторно, не может об этом не знать. Цель таких действий - только провокация. За повторное голосование предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За голосование три раза и более гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности с лишением свободы на срок до 3 лет", - пояснил Реут. По его словам, протокол об административном нарушении за повторное голосование составляет полиция, а решение о штрафе выносит мировой суд.

"Так как этот гражданин зарегистрирован на электронное голосование, его фамилия должна была быть вычеркнута из списка голосующих по месту жительства. Но по каким-то причинам этого не произошло", - сказал зампред МГИК.

В свою очередь Лобков сообщил, что не согласен с тем, что должен быть привлечен к какой-либо ответственности.

"Мне очень непонятна двойственность высказываний господина Булаева (зампред ЦИК Николай Булаев - ИФ), который сказал, что это был очень правильный и своевременный материал, но я за него буду оштрафован", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

По словам Лобкова, если его материал является правильным, то наказать следует разработчиков системы электронного голосования.

Журналист рассказал, что после терактов в метро Санкт-Петербурга в 2017 году и введения в Москве особых мер безопасности на транспорте он провел эксперимент, проехав целую линию метро и зайдя в два вокзала с кувалдой, селитрой и гвоздями. "И потом все это показал, и никто меня не оштрафовал, а, наоборот, сказали: "Как замечательно, что вы вскрыли проблемы системы безопасности"", - отметил он.

"Подобные эксперименты люди будут проводить со мной или без меня, потому что это является основой нашей деятельности. Мы ничью жизнь не подвергли опасности, поэтому я считаю, что мы вполне оставались в рамках корректности", - считает Лобков.

Он посетовал, что у него так и не получилось пообщаться с зампредом ЦИК Булаевым.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по поправкам в Конституцию. Сначала он проголосовал на избирательном участке №141, а через час сделал это онлайн. Для участия в электронном голосовании журналист зарегистрировался на mos.ru неделю назад. Согласно процедуре, утвержденной ЦИКом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдавать бюллетени, они смогут проголосовать на участке только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала провокацией сообщения о факте двойного голосования Лобковым.

Зампред ЦИК Булаев допустил, что такое возможно, если "кто-то не выполняет свои должностные обязанности". "Процедуру вы знаете - те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу", - сказал Булаев.