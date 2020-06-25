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Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком официально никуда не жаловался по поводу того, что журналисту "Дождя" Павлу Лобкову удалось два раза проголосовать по поправкам в Конституцию, сказал зампред комиссии Дмитрий Реут.

Изменение Конституции

По его словам, такого обращения и не нужно, так как "органы внутренних дел сами смогут заняться проверкой на основании информации, размещенной в сетях".

Лобков уже в первый день голосования по поправкам рассказал в эфире своего телеканала, что смог проголосовать дважды. Один раз он это сделал на избирательном участке №141, а через час проголосовал в электронном виде. На электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru неделю назад.

Разработанная Центризбиркомом процедура предполагает, что избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, на участках не должны выдавать бюллетени. Однако если они передумают и решат прийти на обычный участок, они смогут это сделать только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала утверждения людей о том, что они смогли проголосовать дважды, "провокациями", и специально заготовленными "подарками". Ее заместитель Николай Булаев допустил, что такое возможно, если "кто-то не выполняет свои должностные обязанности". Он пообещал разобраться, почему на участке, где голосовал Лобков, его не вычеркнули из списков избирателей и дали проголосовать.

Президент Владимир Путин в этот же день заявил, что процедура голосования должна пройти так, чтобы ни у кого не возникли сомнения в его результатах, в их достоверности и легитимности. Он потребовал не допустить ни "принудиловки", ни "накрутки явки", ни сбоев в подсчете результатов.

Владимир Путин Конституция Элла Памфилова Дмитрий Реут Мосгоризбирком Центризбирком Николай Булаев Павел Лобков Дождь

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