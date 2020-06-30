Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Подмосковье до 12 июля

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Жители Подмосковья старше 65 лет или имеющие хронические заболевания должны продолжать соблюдать режим самоизоляции до 12 июля, следует из постановления губернатора Московской области.

"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в периоды: с 15 июня по 28 июня 2020 года; с 29 июня по 12 июля 2020 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Режим самоизоляции был введен для жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями с 26 марта.