Онищенко заявил, что второй волны коронавируса в России и в мире не будет

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Нового пандемического подъема заболеваемости COVID-19 в России и в мире не произойдет, считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко

"Говорить о следующей пандемии коронавируса этого типа не приходится, потому что за 7 месяцев, которые прошли от первых случаев заболеваемости, зафиксированных в Китае в декабре прошлого года, резкого изменения гена (вируса - ИФ) не происходит и уже не произойдет. Это является особенностью данного вируса", - сказал Онищенко "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, зафиксированные ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) "тоже не мутировали, как мутирует грипп". "А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость (новым коронавирусом - ИФ), но пандемического подъема не произойдет", - пояснил парламентарий.

Он считает, что пандемического подъема заболеваемости COVID-19 "даже сейчас не произошло". "На сегодняшнее утро в мире зарегистрировано около 10,3 млн случаев заболевания, что для воздушно-капельного механизма передачи - ничего, только в России средний подъем заболеваемости гриппом дает 6-7 млн заболевших", - уточнил академик.

При этом он указал, что на фоне того, что 40% больных не имеют никакой симптоматики, но являются носителями и источником заболевания, необходимо внимательно относится к людям старшей возрастной группы, которые "остаются в зоне риска" и им необходимо соблюдать все меры защиты от коронавируса.

Онищенко также призвал официальные органы "говорить людям научно обоснованную объективную информацию, и, даже если есть какие-то причины, то не пугать людей".