В Москве за сутки выздоровел от коронавируса 1591 пациент

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве от коронавируса вылечились почти 155 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154839", - сказала Ракова.

Накануне, 2 июля, в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом "Интерфаксу" сообщили, что в Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3870 до 3904.

По последним данным, в столице выявлено почти 223 тысячи случаев заболевания коронавирусом.