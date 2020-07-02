За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3870 до 3904.

По последним данным, в Москве выявлено почти 223 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 153 тысяч человек.