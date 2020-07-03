В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 718 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

У 32,5% не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне в России было 6 760 новых случаев, 1 июля - 6556.

За сутки умерли 176 человек, общее число летальных исходов достигло 9 859. Выздоровели еще 8 915 человек, всего вылечившихся 437 893. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220 131. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что под медицинским наблюдением находятся 284 158 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,87 (накануне 0,88). В России этот показатель равняется 0,98 (накануне 0,97; еще днем ранее 0,96, 30 июня - 0,95).

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 человека умерли, 1 591 человек выздоровел.

Еще 298 случаев пришлись на Московскую область, на Ханты-Мансийский АО - 271, на Санкт-Петербург - 263, на Иркутскую область - 249, на Нижегородскую область - 229, на Свердловскую область - 227, на Ямало-Ненецкий АО - 191, на Воронежскую область - 151, на Мурманскую область - 147, на Красноярский край - на 135. В Челябинской области зарегистрированы 129 новых случаев, в Калмыкии - 122, в Архангельской области - 119, в Тыве - 110, в Новосибирской области - 105, в Ульяновской области - 103, в Саратовской области - 101. В других регионах прирост составил менее ста новых случаев за сутки.