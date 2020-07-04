Актер Виктор Проскурин похоронен в Москве на Троекуровском кладбище

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.

Прощание с артистом, который скончался 30 июня на 69-м году жизни, прошло в Театральном институте имени Щукина.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда, Проскурин умер от приступа хронической обструктивной болезни легких.

Проскурин - советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР. Родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от режиссера Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола (сейчас - Ленком имени Марка Захарова), где проработал до 1990 года.

Широкую известность получил после роли Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в фильме "Выйти замуж за капитана". Также среди известных ролей Проскурина - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса", Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.