Обвиняемый в убийствах и изнасилованиях найден мертвым в подмосковном изоляторе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Богородском городском округе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в следственном изоляторе. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

"6 июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов", - отметила Врадий.

По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.

По факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора организована доследственная проверка, добавила Врадий.

В настоящее время следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, опрашиваются сотрудники изолятора.