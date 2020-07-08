Московским рестораторам второй день подряд рекомендовали закрыть летние веранды

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Департамент торговли Москвы рекомендовал владельцам кафе и ресторанов временно прекратить работу летних веранд, поскольку в среду в городе ожидается ухудшение погоды: усиление ветра, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Чиновники также посоветовали укрепить на верандах все конструкции и закрыть зонты.

Такую же рекомендацию рестораторы получили вечером во вторник.

Утром в среду МЧС предупредило, что в Москве с 10 утра до 9 вечера возможны дожди и грозы с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду при порывах.

Чуть позднее заммэра Петр Бирюков рассказал, что синоптики ожидаюот, что с полудня среды до рассвета в четверг в городе может выпасть больше 50% месячной нормы осадков. В связи с этим городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

После 18:00 вторника над Москвой появились черные тучи, налетел швкалистый ветер, в отдельных районах прошел дождь и град. В городе повалило несколько десятков деревьев. Еще одна гроза пришла в регион поздно вечером.