На Москву надвигаются дождь, гроза и град

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие часы в столице ожидается дождь с порывами ветра и град, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

"В период с 18.30 до 22.00 7 июля по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве предупредили жителей столице о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за грозы и порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - рекомендуют спасатели.