Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
на 07.07В России 694 230+6 368В мире 11 620 096+170 389

На Москву надвигаются дождь, гроза и град

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие часы в столице ожидается дождь с порывами ветра и град, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

"В период с 18.30 до 22.00 7 июля по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве предупредили жителей столице о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за грозы и порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - рекомендуют спасатели.

МЧС Москва

Новости

Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды

Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды

Автомобиль протаранил веранду японского ресторана на юге Москвы

Прокуроры проверят, почему выпускника на ЕГЭ заставили снять слуховой аппарат

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 4 тыс.

Экс-девелопер Полонский пытался устроить неразрешенную акцию и подрался в Башне Федерация

Экс-девелопер Полонский пытался устроить неразрешенную акцию и подрался в Башне Федерация

Из-за 33-градусной жары в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

Из-за 33-градусной жары в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

В мэрии Москвы предложили ввести возможность проверять свой голос при онлайн-голосовании

В мэрии Москвы предложили ввести возможность проверять свой голос при онлайн-голосовании

За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

Шесть машин столкнулись на проспекте Мира в Москве

Начальник полицейских, замеченных в Москве с одинаковыми жетонами, получил взыскание

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');