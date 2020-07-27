Московским ресторанам предложили закрыть летние веранды на время грозы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В департаменте торговли и услуг Москвы рекомендовали кафе и ресторанам на время грозы закрыть летние веранды, сложить там зонты и укрепить все конструкции.

Чиновники сослались на прогноз синоптиков об ухудшении погоды вечером в понедельник и на предупреждение МЧС. По их словам, в городе обещали дождь, местами сильный, грозу и усиление ветра с порывами до 19 м/с.

На 16:00 дождь в отдельных районах уже начался.

МЧС ранее издало предупреждение о плохой погоде в столичном регионе до конца понедельника. Автовладельцам в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать на дорогах дистанцию и скоростной режим и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.