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Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
Гроза в Москве. 7 июля.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду. Об этом предупредило региональное управление МЧС.

Прогноз актуален для периода с 10 утра до 9 вечера.

В МЧС рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать машины под деревьями.

Вечером во вторник атмосферный фронт принес в столицу шквлистый ветер. В разных районах города ветром повалило больше 80 деревьев, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его сведениям, никто не пострадал. В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что порывы ветра в столичном регионе достигали 22 м/с, в городе местами выпало до 20 мм осадков.

МЧС Москва

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