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Ресторанам в Москве рекомендовали свернуть летние веранды из-за штормового предупреждения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Департамент торговли и услуг столицы просит все предприятия общественного питания с летними верандами прекратить работу в связи с резким ухудшением погоды в городе.

"В связи с тем, что в Москве в ближайшие часы ожидается дождь, местами сильный, гроза и усиление ветра до 20 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента во вторник.

Московским рестораторам также рекомендовано укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В Москве с 18:00 7 июля объявлено штормовое предупреждение, ожидается, что в некоторых районах может выпасть до 14 мм осадков, порывы ветра при грозе могут достигать 20 м/с.

Ранее во вторник в пресс-службе МЧС столицы "Интерфаксу" сообщили, что с 18:30 до 22:00 вторника в городе ожидаются дождь, гроза и град.

Москва

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