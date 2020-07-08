Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру четверга

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра, ливня и грозы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе с 12:00 среды до 03:00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков", - сказал Бирюков. По его словам, приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.

Бирюков призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее столичное управление МЧС предупредило, что в Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что во вторник, 7 июля, шквалистый ветер, скорость которого достигала 22 м/с, повалил в Москве более 80 деревьев. Никто не пострадал.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что порывы ветра в столичном регионе достигали 22 м/с, в городе местами выпало до 20 мм осадков.