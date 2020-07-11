Еще 1 002 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В столице за последние сутки выздоровели еще 1 002 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в субботу.

По ее словам, количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095, сообщила Ракова.

Накануне вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 29 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 116.