Иммунитет к коронавирусу обнаружили у почти 22% москвичей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования (ИФА - иммуноферментный анализ), который прошел с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Мы продолжаем масштабный проект по исследованию популяционного иммунитета жителей к коронавирусу", - сказала Ракова. "При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели - с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования (ИХЛА - иммунохемилюминесцентный анализ - ИФ) - с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям - с 2,4% до 1,2%", - добавила заммэра.

По результатам третьего этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 антитела к коронавирусной инфекции обнаружены у 19,9 % москвичей, то есть идет рост. В четвертом исследовании приняли участие 98 тысяч человек, сказала она.

По словам Раковой, увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов.

Она напомнила, что по-прежнему любой житель столицы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию.

Кроме того, почти месяц назад в Москве был запущен совместный проект с работодателями, которые могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Работодатель берет на себя расходы только по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города.