В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4087 до 4116, скончались еще 29 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено 228 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 163 тыс. человек.

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