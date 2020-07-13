Почти 400 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 394 пациента после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954", - заявила она.

В воскресенье, 12 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 25 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 168.