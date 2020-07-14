Минимальная ставка аренды квартиры в Москве четвертый месяц не превышает 20 тыс. руб.

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минимальная арендная ставка у квартир в старой Москве четвертый месяц не превышает 20 тыс. рублей, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость".

"В экспозиции старой Москвы начиная с апреля нижний ценовой порог у съемных квартир держится на отметке 20 тыс. рублей. Это ниже значений с сентября 2019 года по март текущего, когда сумма колебалась в пределах 23-24 тыс. руб.", - отмечают в компании.

В июле за 20 тыс. рублей рынок предлагает арендаторам однокомнатную квартиру с обстановкой и бытовой техникой в пешей доступности от станции метро "Щелковская" в районе Гольяново. Общая площадь жилья - 33 кв. м.

Второе место занимает однокомнатная квартира без обстановки общим метражом 32 кв. м за 21 тыс. руб. на втором этаже 8-этажного кирпичного сталинского дома на шоссе Энтузиастов в районе Перово.

На третьем месте "однушка" за 22 тыс. рублей в месяц на 3-м этаже 12-этажного панельного дома на улице Маршала Полубоярова в Жулебино. Общая площадь лота составляет 40 кв. м.