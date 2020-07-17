В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 10% за неделю

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве подтверждено 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 смертей и 682 выздоровевших пациента, сообщает оперативный штаб.

"Число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По словам собеседника агентства, 53% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% - от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% - старше 80 лет.

"Также 11% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.

Ранее в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что за сутки в городе выздоровели еще 682 пациента с коронавирусом. "Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637", - сказала Ракова в пятницу.