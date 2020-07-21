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Телеведущего НТВ Беляева похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Прощание с телеведущим-синоптиком Александром Беляевым пройдет в четверг, 23 июля, на Троекуровском кладбище Москвы.

Прощание состоится в 14.00 в Большом Зале Похоронного дома Троекурово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала НТВ.

Кандидат географических наук и телеведущий канала НТВ Александр Беляев скончался 20 июля в больнице. В последние годы Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Ему был 71 год.

Беляев - советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий ряда телепередач на канале НТВ. Известен широкой телеаудитории как ведущий прогноза погоды.

Москва Александр Беляев

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