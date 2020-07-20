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Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев
Фото: Александр Бундин/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Телеведущий канала НТВ Александр Беляев скончался в больнице, сообщается на сайте телеканала.

Там уточняется, что в последние годы Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Ему был 71 год.

"Александр Вадимович не скрывал, что даже одна поездка в неделю в "Останкино" ужасно его выматывает. Несмотря на усталость от болезни, он никому не доверял писать тексты к своим эфирам", - отмечается в сообщении.

Беляев - советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий ряда телепередач на канале НТВ. Известен широкой телеаудитории как ведущий прогноза погоды.

НТВ

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