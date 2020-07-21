Восемь членов ореховской преступной группировки предстанут перед судом в Подмосковье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Перед судом в Подмосковье предстанут восемь активных членов "ореховской" организованной преступной группировки (ОПГ), которым вменяется более двух десятков "громких" убийств и покушений на убийства, совершенных на протяжении почти 20 лет, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов "Ореховской" ОПГ – Сергея Фролова, Гарника Саркисяна, Анзора Догушева, Беслана Асакаева, Аслана Сулейманова, Станислава Пушкарева, Сулеймана Виситова и Владимира Гольчевского", - сказала Врадий во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что в зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются в участии в банде, входящей в состав преступного сообщества, совершении 14 убийств, 8 покушений на убийство, приготовлении еще одного убийства и незаконном обороте оружия (часть 2 статьи 209 УК РФ, часть 2 статьи 210 УК РФ, часть 3 статьи 222 УК РФ, статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

По данным следствия, члены банды, начиная с 1996 года, "дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения на убийства людей, самые "громкие" из которых - нападение 17 июля 2010 года на гендиректора фирмы "Одинцовское подворье" Сергея Журбу, его охранника и водителя".

Также следствием установлено, что обвиняемые причастны к убийству заместителя гендиректора "Одинцовского подворья" и его супруги в октябре 2014 года в Одинцовском районе Подмосковья.

"В ходе обысков, проведенных в Одинцовском районе и Тверской области, в тайниках членов ОПГ был обнаружен и изъят схрон оружия: огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, 4 автомата Калашникова, 5 пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат и боеприпасов к оружию", - сказала Врадий.

Она напомнила, что некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом, а именно один из лидеров банды Сергей Буторин, Дмитрий Белкин и Александр Васильченко осуждены к пожизненному лишению свободы, а их сообщники Иван Саусарагис, Руслан Полянский, Олег Пронин, Владимир Кременецкий и Игорь Сосновский получили от 17 до 25 лет заключения.

"Обвинительное заключение составило 109 томов. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.

"Ореховская" ОПГ одна из преступных группировок Москвы, образованная в конце 1980-х годов из жителей юга столицы.

Численность банды составляла более 40 человек, в период с 1994 по 2001 годы ими, как установлено следствием и судом, было совершено более 60 убийств и покушений на убийства.

Костяк группировки был разгромлен сотрудниками Московского уголовного розыска в конце 90-х – начале 2000-х годов. Большинство бандитов были приговорены к длительным срокам заключения. Оставшихся на свободе членов ОПГ задерживают время от времени до сих пор.