Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлен как минимум до конца августа, заявил мэр города Сергей Собянин. Он сказал это на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации.

"Без всякого сомнения, необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые есть сегодня, и распространить их в дальнейшем. Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация", - отметил он.

Ранее на этом совещании президент Владимир Путин предостерег от поспешной отмены карантинных ограничений, чтобы потом ситуация не ухудшилась и не пришлось вводить новые ограничения.

С 13 июля в рамках очередного ослабления режима повышенной готовности были отменены почти все ограничения на работу бизнеса, учреждений спорта, культуры и парков, было разрешено открыться образовательным учреждениям. Занятия спортом в помещениях разрешили при 50%-ной заполненности площадок. Также были разрешены все виды экскурсий. Однако под запретом остались массовые мероприятия на открытом воздухе, в том числе зрелищные и культурно-досуговые и политические.

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