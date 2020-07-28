Российским школам рекомендовали не проводить массовых мероприятий до января

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения рекомендует школам отказаться от массовых мероприятий до 1 января 2021 года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов телеканалу "Россия 1".

По его словам, при этом занятия будут проводиться в традиционном формате, министерство к этому готовится. В школах будет проводиться дезинфекция, на входе у всех будут измерять температуру. В каждой школе первые две недели сентября будет дежурить медработник, пообещал министр.

"Если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, во главу угла будет ставиться здоровье детей, родителей, педагогов. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений нет. Поэтому традиционные линейки, традиционное 1 сентября проведем", - сказал Кравцов

Он также допустил, что в августе откроются смены в федеральных лагерях "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена" для детей из других регионов, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Министр повторил, что "опасений на сегодняшний день нет".

27 июля Кравцов заявил, что дистанционное обучение в школах вводить не будут. После перерывов и попыток наладить обучение по удаленке он допустил, что у школьников могли возникнуть пробелы в освоении программы. Поэтому в начале учебного года в школах проведут диагностику знаний, чтобы выявить дефицит и помочь отстающим, объяснил он.