12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось за сутки с 4434 до 4446.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в чреду вечером в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 239 315 случаев заражения COVID-19, 176 437 человек вылечились от инфекции.