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Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижаться не будет

Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижаться не будет
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве ежесуточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией достиг минимального уровня и снижаться больше не будет, заявил в эфире "России 24" мэр Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

Свой прогноз он объяснил тем, что в городе "передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов".

"Конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или в какие-то минимальные значения вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50", - убежден мэр.

Такую же картину он ждет по числу госпитализаций с коронавирусом, выявленных ковидных случаев пневмонии и по другим показателям.

По словам Собянина, ситуация может ухудшаться во время сезонных обострений гриппа и ОРВИ. Чтобы этого избежать, он считает необходимым раньше обычного провести вакцинацию от гриппа.

Сейчас в Москве уровень заболеваемости в десять раз ниже относительно пикового периода в начале мая, отметил он. Большинство больниц, которые весной переоборудовали под прием коронавирусных пациентов, вернулись к нормальной работе.

"Что касается стационарных больниц, которые находятся в режиме работы с ковидом, осталось 6,5 тысяч коек. Напомню, что на пике у нас было 23 тысячи коек", - сказал он.

Днем ранее на совещании у президента Владимира Путина Собянин сказал, что всего в городе сейчас на прием коронавирусных больных рассчитаны около 13 000 коек. В плановый режим было возвращено 16 500 коек, но в дополнение к оставшимся был создан резервный фонд из 7000 коек в мобильных госпиталях.

Мэр также сообщил, что на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса город потратил около 250 млрд рублей. Эти деньги пошли в том числе на перевод "всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с ковидом" - открытие новых клиник, реконструкцию и переоборудование больниц, закупку лекарств, зарплаты медикам.

За последние сутки в Москве официально подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом.

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