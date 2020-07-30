В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 5 509, сообщает оперштаб.

За весь период пандемии выявлено 834 499 случаев COVID-19.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах страны, больше всего в Москве - 678. В Свердловской области 215 заболевших, в ХМАО - 172, в Петербурге - 162, в Нижегородской области - 158.

Скончались за сутки 129 человек, всего жертвами вируса стали в России 13 802 человека.

Поправились и выписаны за все время 629 655 пациентов, в том числе 9 322 за последние сутки.