Потерпевшие подготовили гражданские иски к Михаилу Ефремову

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в Москве в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подготовили гражданские иски, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский. Какую сумму они запросят, он не уточнил. Ранее он отрицал сообщения СМИ о том, будто бы его клиенты потребуют 40 млн рублей.

Адвокат одного из потерпевших Татьяна Головкина в свою очередь сообщила журналистам, что актер пока не предлагал "никоим образом" денежной компенсации.

Начало суда над Ефремовым перенесли с 29 на 30 июля, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. Причиной отсрочки она назвала неявку адвоката актера.

8 июня вечером Ефремов выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон доставки, которым управлял Захаров. Захаров получил смертельные травмы и умер в НИИ им. Склифосовского в ту же ночь. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян, а также в его крови обнаружились следы наркотиков.

Актера обвиняют в пьяном нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Он находится под домашним арестом. Дома он записал видеообращение, в котором заявил, что виноват и готов чем только может помочь семье погибшего, если они примут его помощь. Впоследствии его адвокат Эльман Пашаев заявлял о его невиновности.