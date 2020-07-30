Цена на газ для москвичей с 1 августа повысится на 3%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бытовой газ для населения Москвы с августа повысятся на 3%, следует из приказа департамента экономической политики и развития столицы, подписанного замглавы ведомства Дмитрием Путиным.

С 1 августа цена на газ для жителей "старой" Москвы вырастет с 6,83 до 7,04 рубля, для проживающих в Троицком и Новомосковском административных округах - с 5,52 до 5,69 рубля.

Основная часть тарифов на коммунальные услуги в Москве была повышена с 1 июля на 3,7%, тарифы на газ повышаются с опозданием на месяц.