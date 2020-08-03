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К ремонту Тверской привлекли более 2,2 тыс. человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В работах по замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы, который в течение двух суток закрыт для движения транспорта, задействованы более 2,2 тыс. человек и 1350 единиц техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"В настоящее время проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка, в них в общей сложности принимают участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1350 единиц различной техники", - сказал он.

По словам Бирюкова, замена асфальта проводится по технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке.

"Впервые мы опробовали эту технологию четыре года назад, когда укладывали асфальт на Тверской улице, метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три. Но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия".

Бирюков отметил, что в начале работ было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия.

"Затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, причем из 3 тыс. погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 метров", - заметил он.

После этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Теперь работники комплекса городского хозяйства нанесут битумную эмульсию на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до 24:00 4 августа.

Москва ЦАО

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