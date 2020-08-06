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В Подмосковье утратили силу требования к тишине на период самоизоляции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Московской области с 6 августа отменены поправки в закон о тишине, действовавшие в период повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора.

"С 6 августа 2020 года не допускается проводить шумный ремонт в МКД (многоквартирный дом - ИФ) с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 по будням, с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в субботу, и также круглосуточно – в воскресенье и в праздничные дни", - приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Олега Баженова.

В период повышенной готовности время на проведение ремонта в МКД было ограничено с 19:00 до 9:00 и с 11:00 до 17:00 по будням, с 19:00 до 10:00 и с 11:00 до 17:00 в субботу, круглосуточно – в воскресенье и по официальным праздникам.

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