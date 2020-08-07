Подмосковью предложили новаторский храм с куполом в виде богатырского шлема

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российское архитектурное бюро ARCHPOINT, получившее в этом году американскую премию за современный проект храма Игнатия Богоносца в долине Сетунь в Москве, предложило построить еще одну церковь в необычном стиле в Подмосковье.

"В микрорайоне по проекту доминируют крупные дома строгих прямоугольных форм, поэтому мы решили, что новый храм должен уравновешивать жесткость жилой застройки своими мягкими плавными формами. Мы хотим передать в проекте чистый образ Спаса Нерукотворного, который как плат укрывает стены и крышу, становясь куполом, похожим на древний шлем русского богатыря, образуя единую архитектурную форму со стенами. Как будто большой синий покров спустился сверху на храм" - рассказал журналистам в четверг один из авторов проекта Валерий Лизунов.

По задумке, храм будет иметь два уровня - основной этаж, в котором смогут разместиться до 500 прихожан, и цоколь, где будут расположены вспомогательные помещения - воскресная школа, зал для собраний, комнаты священников, ризница, трапезная с кухней, крестильная и другие. Звонница, к которой ведет лестница с западной стороны, тоже находится внутри храма, над главным входом.

Конкурс на проект храма во имя Спаса Нерукотворного в Котельниках на участке общей площадью 2500 кв. метров был объявлен в феврале этого года. Сейчас на конкурс представлено шесть работ.

С 1 сентября на странице конкурса можно будет проголосовать за понравившуюся концепцию, а прокомментировать уже сейчас в инстаграме. Проект-победитель будет выбран экспертным жюри в начале ноября. Строительство храма будет производиться за счет частных средств и пожертвований.

Предыдущий храмовый проект архитекторов отличался лаконичностью и минимализмом. Одной из его особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь, благодаря чему прихожане могут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.