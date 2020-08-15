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Активисты снова собрались на акцию у белорусского посольства в Москве

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Порядка двух сотен человек собрались в субботу на акцию протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии к посольству республики в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся на Маросейке активисты выстроились в цепочку солидарности напротив диппредставительства, держа в руках длинную белую ленту, красно-белые букеты и воздушные шары.

Активисты выступают за прекращение насилия в отношении мирных граждан со стороны силовых структур на территории Белоруссии, призывают к пересчету голосов на президентских выборах, прошедших 9 августа.

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Большинство участников акции в белой одежде, многие - в медицинских масках.

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые через громкоговорители просят собравшихся не мешать движению пешеходов.

По данным очевидцев, в ходе акции протеста полицейские задержали мужчину, который встал на колени перед посольством, заявив, что был избит этой ночью.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент страны Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов.

Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских предприятиях начались мирные протесты.

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Москва Белоруссия

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