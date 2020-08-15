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Акция у посольства Белоруссии в Москве завершилась без задержаний

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Очередная несогласованная акция протеста против итогов прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов завершилась в центре Москвы.

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По данным корреспондента "Интерфакса", активисты расходятся от стихийного мемориала возле церкви Космы и Дамиана, которая находится напротив посольства Белоруссии на Маросейке.

Дежурящие рядом с посольством полицейские наблюдали за акцией со стороны, изредка призывая собравшихся не мешать другим пешеходам. Никого из участников акции в этот день не задержали.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки протестующих с силовиками. За это время были задержаны около 7 тысяч человек. В Москве у белорусского посольства с 9 августа также собираются протестующие.

Участники акций не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, согласно утвержденным данным белорусского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

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Москва Россия Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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