В московском метро погиб мужчина

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в субботу на рельсы упал пассажир, спасти его не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел около 18:00, для спасения мужчины на 10 минут отключалось напряжение контактного рельса", - рассказал он, добавив, что причина падения человека неизвестна.

Собеседник агентства уточнил, что на время было прервано движение на участке "Спартак" - "Баррикадная" в сторону центра.

В пресс-службе столичного метро подтвердили факт инцидента с пассажиром и сообщили, что в настоящее время движение на "фиолетовой" линии вводится в график.