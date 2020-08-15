Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в субботу на рельсы упал пассажир, спасти его не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел около 18:00, для спасения мужчины на 10 минут отключалось напряжение контактного рельса", - рассказал он, добавив, что причина падения человека неизвестна.

Собеседник агентства уточнил, что на время было прервано движение на участке "Спартак" - "Баррикадная" в сторону центра.

В пресс-службе столичного метро подтвердили факт инцидента с пассажиром и сообщили, что в настоящее время движение на "фиолетовой" линии вводится в график.

Москва Полежаевская

Новости

Активисты снова собрались на акцию у белорусского посольства в Москве

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Активисты вновь пришли на акцию у посольства Белоруссии в Москве

Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

У посольства Белоруссии в Москве снова собрались протестующие

Пандемия коронавируса

Детей в Москве не будут заставлять носить маски в школах

Пандемия коронавируса

Собянин отменил масштабный праздник на День города

Полицейские пресекли несогласованную акцию возле белорусского посольства в Москве

Полицейские пресекли несогласованную акцию возле белорусского посольства в Москве

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');